الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، صحي ومثل الجاهز

اللانشون، فيتو
اللانشون، فيتو

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة واللذيذة التي لا تقاوم حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، سهلة وبسيطة واقتصادية وتفضله ربات البيوت بدلا من شرائه جاهزا بأسعار مرتفعة كما أنه غير مضمون.

واللانشون من الأكلات التي يكثر الإقبال عليها فى فترة الدراسة لأنه يستخدم فى عمل الساندويتشات، لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق.

Advertisements

مكونات عمل اللانشون بالبيض والدقيق:

كوب دقيق

5 بيضات

نصف كوب زيت

5 قطع جبن مثلثات

ملح

فلفل اسود

حبهان بودر

مرقة دجاج فورية

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

لون غذائي أحمر 

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق:

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والزيت ونضرب جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نضيف الجبن المثلثات ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف التوابل جميعها واللون الغذائي.
  • واخيرا نضيف الدقيق ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات من الدقيق.
  • ثم نحضر حلة كبيرة ونرص بها أكواب زجاج ونصب بها خليط اللانشون ثم نزيد الماء بالخلة حتى منتصف الاكواب.
  • ثم نرفع الخليط على النار حتى الغليان.
  • ثم نغطي الحلة ونهدئ النار حتى تمام النضج.
  • ويحتاج اللانشون ساعة حتى يجمد ويصبح ناضجات.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما.
  • ثم نضعه بالثلاجة ليلة كاملة، ثم نخرجه ومقطعة شرائح رفيعة، ويقدم بعدها
طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، فيتو 

مخاطر اللحوم المصنعة 

حذر علماء متخصصون في الطب والغذاء الصحي من خطورة تناول اللحوم المصنعة والمعبأة.

الكثير منا يتناول السندوتشات والشطائر الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، والبقالات، وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.

إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.

txt

طريقة عمل اللانشون بالفراخ واللحمة استعدادا لسندوتشات المدرسة

txt

طريقة عمل اللانشون في البيت أوفر من الجاهز وصحي

لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللانشون اللانشون بالبيض والدقيق طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق اللحوم المصنعة مخاطر اللحوم المصنعة الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل الجبنة القريش بمكونات بسيطة أوفر وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الرومي، فى خطوات بسيطة لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل الجبنة الكريمي، بمكونات طبيعية وبنكهات مختلفة

طريقة عمل مربى التين في البيت مضمونة وتوفر في الميزانية

الأكثر قراءة

طارق يحيى: مجلس الزمالك يواجه أزمات عديدة والسيرة الذاتية تحسم المدرب الجديد

انطلاق فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 بمشاركة مصر للطيران، اليوم

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، صحي ومثل الجاهز

تغطيات وثيقة التأمين ضد الأمراض الحرجة، تعرف عليها

القنابل الزلزالية تسحق «اتفاقات إبراهيم».. الانتهاكات غير المسبوقة ضد الفلسطينيين تغلق ملف التطبيع بين العرب وإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

اشتباكات عنيفة وانفجارات ضخمة في تل الهوى وسط تواصل القتال بقطاع غزة

طرق التخلص من النمش في البيت بالمواد الطبيعية

Advertisements

منوعات

المزيد

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية