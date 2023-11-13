طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، صحي ومثل الجاهز

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة واللذيذة التي لا تقاوم حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، سهلة وبسيطة واقتصادية وتفضله ربات البيوت بدلا من شرائه جاهزا بأسعار مرتفعة كما أنه غير مضمون.

واللانشون من الأكلات التي يكثر الإقبال عليها فى فترة الدراسة لأنه يستخدم فى عمل الساندويتشات، لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق.

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مكونات عمل اللانشون بالبيض والدقيق:

كوب دقيق

5 بيضات

نصف كوب زيت

5 قطع جبن مثلثات

ملح

فلفل اسود

حبهان بودر

مرقة دجاج فورية

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

لون غذائي أحمر

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق:

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والزيت ونضرب جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف الجبن المثلثات ونضرب جيدا.

ثم نضيف التوابل جميعها واللون الغذائي.

واخيرا نضيف الدقيق ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات من الدقيق.

ثم نحضر حلة كبيرة ونرص بها أكواب زجاج ونصب بها خليط اللانشون ثم نزيد الماء بالخلة حتى منتصف الاكواب.

ثم نرفع الخليط على النار حتى الغليان.

ثم نغطي الحلة ونهدئ النار حتى تمام النضج.

ويحتاج اللانشون ساعة حتى يجمد ويصبح ناضجات.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نضعه بالثلاجة ليلة كاملة، ثم نخرجه ومقطعة شرائح رفيعة، ويقدم بعدها

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، فيتو

مخاطر اللحوم المصنعة

حذر علماء متخصصون في الطب والغذاء الصحي من خطورة تناول اللحوم المصنعة والمعبأة.

الكثير منا يتناول السندوتشات والشطائر الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، والبقالات، وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.

إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.

لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".