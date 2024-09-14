السبت 14 سبتمبر 2024
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طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم

اللانشون، فيتو
اللانشون، فيتو

طريقة عمل اللانشون، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار في مصر لمذاقها المميز، وهو يعتبر أساسي في ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل اللانشون، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار، وللتوفير في الميزانية.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم.

 

مكونات عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم:

3 بيضات 

1/3 كوب زيت نباتي 

لون غذائي أحمر جيل أو سائل 

2 فص ثوم 

3 قطع جبنه مثلثات أو 3 م ك جبنة قابلة للدهن 

ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة كمون 

ملعقة بصل بودر

ملعقة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون 

ملعقة كبيرة بابريكا 
فلفل أسود 
ملعقة كبيرة فلفل أحمر أو هريسة حارة 

100 جم أرز مسلوق (حوالي كوب إلا ربع)  

125 جم سميد بسبوسة متوسط الملمس (حوالي كوب) 

حبات من الزيتون الأخضر (زيتون كامل ولكن بدون نواء) 

يمكنك إضافة زيتون أسود أو جزر حسب الرغبة 

اللانشون الاقتصادي بدون لحم 

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بدون لحم:

  • نضع في الكبه البيض والزيت واللون الغذائي الأحمر والثوم والجبن وكل التوابل والأرز والهريسة الحارة.
  • ويتم خلطهم جيدًا، ثم نضيف سميد البسبوسة ويتم الخلط مرة أخرى، ثم نضيف الزيتون ونقلب باليد أو ملعقة. يتم فرد 3 طبقات بلاستيك التغليف، ثم نصب الخليط على شكل رغيف فينو.
  • ثم نقوم بتفريغ الهواء ونغلفه بشكل أسطواني ونغلقه بإحكام من الطرفين مثل البونبون
  • ثم نغلفه بورق ألومنيوم ( فويل) ولكن نترك فراغًا بسيطًا.
  • نضع الأسطوانة في حلة بها مياه مغلية ويغطي بالماء المغلي لمدة 30 دقيقة.
  • ثم نتركه يبرد قليلًا، ثم نضعه على صينية وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
  • ثم  نخرجه من الثلاجة ونفك الفويل والبلاستيك ونقطعه شرائح ويتم حفظه داخل علبة محكمة الغلق في الثلاجة، وصالح لمدة أسبوع.

 

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة 

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة في المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.

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طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات للتوفير في الميزانية

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طريقة عمل لانشون الفراخ، زي الجاهز وأوفر

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