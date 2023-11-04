طريقة عمل اللانشون في البيت أوفر من الجاهز ومكوناته مضمونة

طريقة عمل اللانشون، في البيت، من الحيل الهامة التي يمكنها أن توفر في ميزانية سندوتشات المدرسة بشكل كبير، فاللانشون من الأطعمة المصنعة التي يعشقها الأطفال الصغار، ولكن تخشى الكثير من الأمهات أن تشتري اللانشون الجاهز، لخوفها من المكونات التي قد يحتوي عليها، والتي قد تضر بصحة الأطفال، خاصة أن الأطباء وخبراء التغذية يحذرون من تناول الأطفال لكل أنواع اللحوم المصنعة، وكل أنواع اللانشون.

ولذلك يعد البديل الأكثر أمانا على صحة الأطفال، هو تعلم طريقة عمل اللانشون في البيت، للتوفير في الميزانية قدر المستطاع، خاصة أن عمل اللانشون في البيت، سيوفر بشكل كبير في الميزانية.

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ومن جهة أخرى؛ سيحمي صحة الأطفال، لأن الكثير من الأطباء وخبراء التغذية يحذرون من أضرار هذه اللحوم المصنعة على معدة الأطفال، وصحتهم بشكل عام.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون بالفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.

مكونات لانشون الفراخ:

لانشون الفراخ



250 جرام صدور فراخ مخلية ومفرومة.

8 قطع جبنة مثلثات.

4 ملاعق دقيق.

5 بيضات.

ملعقتين زيت.

ملح وفلفل.

ثوم بودرة.

فص حبهان مطحون.

كاري.



طريقة لانشون الفراخ:

نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة".

ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.

ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.

ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.

ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

طريقة عمل اللانشون باللحم

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون باللحم في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

لانشون لحم

مكونات اللانشون:

3 قطع جبنة مثلثات

3 بيضات

3 فصوص ثوم

نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة

نصف ملعقة فلفل أسود صحيح

4 حبات هيل (حبهان)

نصف ملعقة صغيرة بودرة ث

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 مكعب مرقة دجاج

طريقة عمل اللانشون

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطا سائلا أحمر اللون بفعل البنجر.

احضري كيس بلاستيك حراري (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، واغلقيه جيدا.

قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطواني، وضعيه في قالب مستطيل ملئ بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.

اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.

طريقة عمل البسطرمة في البيت

البسطرمة البيتي

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البسطرمة في البيت.



مكونات عمل البسطرمة:

عرق لحم تربيانكو وزنه ٣ كيلو تقريبا

كوب ملح خشن

١/٢ حبة فلفل أحمر رومي

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ونصف كمون مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح ناعم

2 ملعقة كبيرة ماء



طريقة عمل البسطرمة في البيت:

يملح عرق التربيانكو بالملح الخشن ثم يخرم وتمرر الدبارة من فوق ويعلق مدة ٢٤ ساعة بالهواء إلى أن يجف.

يوضع العرق فوق شبكة، ثم يوضع فوقه صينية او قطاعة خشبية مع ثقل، ويترك ٢٤ ساعة أخرى؛ لكي يتخلص نهائيا من الماء.

في محضرة الطعام يطحن الثوم مع الفلفل الرومي جيدا؛ للحصول على خليط ناعم جدا.

يضاف باقي البهارات والماء، ويطحن الكل متواصل للحصول على عجين أملس.

يمسح عرق التربيانكو من الملح الزائد، ثم يدهن بالخلطة المحضرة جيدا، ويملس باستخدام اليد

يعلق مرة أخرى بالمطبخ مدة اسبوع لـ ١٠ أيام، حسب حرارة الجو للتأكد من نضوجه.

يقطع شرائح رفيعة، ويقدم بالهناء والشفاء