طريقة عمل لانشون الدجاج بأقل التكاليف لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل لانشون الدجاج، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يستخدم في عمل ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل لانشون الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزًا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل لانشون الدجاج.

مكونات عمل لانشون الدجاج:-

ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالي 3 شرائح صدور رقيقة.

2 قطعة جبنة مثلثات حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب زيت.

3 بيضات كبيرة.

نصف كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا.

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 مكعب مرقة دجاج

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

بهارات فراخ

طريقة عمل لانشون الدجاج

طريقة عمل لانشون الدجاج:

نفرم الفراخ ونضعها جانبا.

نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.

نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب.

وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش.

وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

نحضر إناء عميق به مياه مغلية بها ملح وورق لورا وحبهان ونضع فيها اللانشون.

وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزيد المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون بإستمرار لضمان نضجه.

نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع.

ثم نقطعه بعد ذلك ويقدم بعدها حسب الرغبة، ويمكن حفظه بالفريزر.

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة في المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.