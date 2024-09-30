فوائد الكاكا، تنقص الوزن وتقوى النظر والمناعة وتحمى من أمراض القلب

فوائد الكاكا، الكاكا من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى بدأت تنتشر فى الأسواق فى وقتنا الحالى مع بدء فصل الخريف ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها طوال موسمها.

أهمية تناول الكاكا

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكاكا، والمعروفة أيضًا باسم فاكهة "البرسيمون"، هي فاكهة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ولها فوائد صحية متعددة، وتنتمي الكاكا إلى عائلة الفواكه التوتية، وتتميز بلونها البرتقالي أو الأصفر الغامق وطعمها الحلو، كما تحتوي الكاكا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تجعلها إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الكاكا

واضاف السيد، أن الكاكا مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في تعزيز جهاز المناعة، وتناول كاكا واحدة فقط يمكن أن يغطي جزء كبير من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين، كما تحتوي الكاكا على فيتامين A، الذي يعزز صحة البشرة والعينين، ويقوي جهاز المناعة.

فوائد الكاكا

فوائد الكاكا للصحة

وتابع، أن من فوائد الكاكا التى تدفعنا لتناوله:-

الكاكا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، والألياف تساعد في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

الألياف فى الكاكا تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يجعل الكاكا خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في التحكم في وزنهم.

تحتوي الكاكا على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة القلب، كما أن البوتاسيوم الموجود في الكاكا يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

نظرا لاحتوائها على فيتامين A ومضادات الأكسدة، فإن الكاكا تساعد في حماية العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، وهذه المركبات تحمي الأنسجة الرقيقة في العين من التلف الناتج عن التأكسد.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكا تلعب دور هام في حماية خلايا البشرة من التلف الناجم عن الجذور الحرة، كما أن فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد.

الكاكا تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وتناول الكاكا بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض.