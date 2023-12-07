الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكاكا، تحتوي على مضادات للسرطانات ومركبات رفع المناعة

الكاكا، فيتو
الكاكا، فيتو

فوائد الكاكا، الكاكا من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تتواجد خلال فصل الخريف فقط، ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، مما يجعل تناولها مهما لصحة الكبار والصغار.

أهمية الكاكا

 ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكاكا من فاكهة الخريف الشهيرة التي لها مذاق مميز تشبه الطماطم ولكن لونها برتقالى ومذاقها يشبه المانجو قليلا، ولها عشاق كثيرون وفوائد علاجية عظيمة.

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العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا

وأضاف السيد، أن الكاكا تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لذا قيمتها الغذائية عالية، ومن العناصر الموجودة في الكاكا مضادات للسرطانات مثل حمض البيتولينيك، ومركبات الفياتو الغذائية التي ترفع المناعة، وألفا كاروتين، والبيتا كاروتين، والليوتين والزيانثين الهامين لصحة العين، واللايكوبين، والكريبتوزانثين، كما أنها غنية بمجموعة من التانينات المركزة، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والكربوهيدرات، والماغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامينات سي وأ.

فوائد الكاكا، فيتو 

فوائد الكاكا

وتابع، أن من فوائد الكاكا:-

  • تعالج الجسم من الكسل والخمول والإجهاد، وتقلل الشعور بالعطش في الطقس الحار.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.
  • تقلل من أزمات الربو.
  • تحافظ على صحة الجهاز التنفسي وتحد من إصابته بالالتهابات.
  • تحد من إصابة أطراف الجسم بالتنميل والتشنجات العضلية، وتقلل فرص الإصابة بالصداع.
  • تحافظ على جمال البشرة وتزيد من نعومتها ونضارتها، وتحمي الجلد من الإصابة بالجفاف، وتحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.
  • تحمي القلب من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية، حيث تسهم في تقوية عضلة القلب، نظرًا لاحتوائها على معدلاتٍ عالية من البكتين.
  • تقاوم علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والزهايمر وضعف العضلات.
  • تساعد في إنقاص الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وتحفز الجسم على حرق الدهون.
  • تغذى البكتيريا النافعة التي تمنع الإصابة بالحساسية.
  • تعالج الجهاز الهضمي والمسالك البولية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مضادات للبكتيريا وللفطريات.
  • تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتنظم حركة الجهاز الهضمي.
  • تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية نظرًا لاحتوائها على مستوياتٍ عالية من مضادات الأكسدة التى تطرد الشوارد الحرة من الجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • تقوي جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • تقوي النظر وتعزز صحة العيون لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • تطرد السموم من الجسم وتطهره من الجراثيم.
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الكاكا فوائد الكاكا أهمية الكاكا العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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