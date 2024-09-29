فوائد الكمون، يقوى المناعة والقلب ويخفض السكر والكوليسترول بالدم

فوائد الكمون، الكمون من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم كتوابل فى الطهى لنكهتها المميزة وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد الكمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بإضافته للطعام.

أهمية تناول الكمون

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكمون من البهارات الشائعة التي تستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، وإلى جانب نكهته القوية والمميزة التي يضفيها على الطعام، يحتوي الكمون على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيار ممتاز لإضافته إلى النظام الغذائي.

فوائد الكمون للصحة

فوائد الكمون للصحة

واضاف السيد، أن من فوائد الكمون:-

يستخدم منذ القدم لتحسين الهضم، حيث يحتوي على مركبات تساعد على تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، هذه الإنزيمات تساعد في تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات، ويُمكن تناوله على شكل مشروب، مثل غلي بذور الكمون في الماء، لتعزيز الهضم بعد الوجبات.

الكمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة، هذه المضادات تساعد في تقوية الجهاز المناعي وجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة العدوى والأمراض، إضافة إلى ذلك، يحتوي الكمون على فيتامين C الذي يُعتبر ضروريًا لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، يمكن أن يساعد الكمون في علاج بعض مشاكل الجلد مثل حب الشباب والالتهابات، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، ويمكن أن يساهم الكمون في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر.

بذور الكمون تعتبر مفيدة للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن، حيث يساعد الكمون في تحسين عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، مما يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، كما يساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

للكمون تأثير مهدئ على الجهاز التنفسي، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، إذ يحتوي الكمون على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله خيار طبيعي للمساعدة في تخفيف الاحتقان والسعال.

يعتبر الكمون من المصادر الغنية بالحديد، وهو معدن أساسي لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، ويساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، مما يحسن من مستوى الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب. هذا يجعله مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الكمون يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة، ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكمون تُساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف وتعزز من صحة الدماغ على المدى الطويل.