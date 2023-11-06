فوائد فاكهة الكاكا، تخفض مستوى الكوليسترول والضغط بالدم وتنقص الوزن

فوائد فاكهة الكاكا، الكاكا من الفاكهة الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وهى تشبه الطماطم في الشكل والمانجو في المذاق وعى فاكهة موسمية لا تتواجد كثيرا.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهي منجم من العناصر الغذائية المهمة، واحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

أهمية فاكهة الكاكا

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاكا من الفواكه الشهيرة وهى فاكهة الخريف المميزة واللذيذة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويجب الإكثار من تناولها طوال فترة انتشارها في الأسواق.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكاكا

وأضاف السيد، أن فاكهة الكاكا بها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامين سي وفيتامين أ ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والكربوهيدرات، وكذلك مضادات للسرطانات مثل حمض البيتولينيك، ومركبات الفياتو الغذائية التي ترفع المناعة، وألفا كاروتين، والبيتا كاروتين، والليوتين والزيانثين الهامين لصحة العين، واللايكوبين، والكريبتوزانثين، كما أنها غنية بمجموعة من التانينات المركزة.

فوائد فاكهة الكاكا، فيتو

فوائد فاكهة الكاكا

وتابع، أن من فوائد فاكهة الكاكا:-

تساعد في إنقاص الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وتحفز الجسم على حرق الدهون.

تغذى البكتيريا النافعة التي تمنع الإصابة بالحساسيات.

تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية نظرًا لاحتوائها على مستوياتٍ عالية من مضادات الأكسدة التى تطرد الشوارد الحرة من الجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تقوي جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تقوي النظر وتعزز صحة العيون لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تحد من إصابة أطراف الجسم بالتنميل والتشنجات العضلية، وتقلل فرص الإصابة بالصداع.

تحافظ على جمال البشرة وتزيد من نعومتها ونضارتها، وتحمي الجلد من الإصابة بالجفاف، وتحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.

تحمي القلب من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية، حيث تسهم في تقوية عضلة القلب، نظرًا لاحتوائها على معدلاتٍ عالية من البكتين.

تطرد السموم من الجسم وتطهره من الجراثيم.

تعالج الجسم من الكسل والخمول والإجهاد، وتقلل الشعور بالعطش في الطقس الحار.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

تقلل من أزمات الربو.

تقلل من أزمات الربو. تحافظ على صحة الجهاز التنفسي وتحد من إصابته بالالتهابات.

تعالج الجهاز الهضمي والمسالك البولية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مضادات للبكتيريا وللفطريات.

تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتنظم حركة الجهاز الهضمي.

تقاوم علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والزهايمر وضعف العضلات.

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