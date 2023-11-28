فوائد الكاكا، تقاوم الشيخوخة وتحارب السرطان وتقوي المناعة

فوائد الكاكا، الكاكا من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تظهر فى فصل الخريف كل عام، ولها مذاق مميز، وعشاق كثيرون.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وهى تشبه الطماطم ولكن مذاقها يشبه مذاق المانجو، مميز ولا يقاوم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكاكا من الفاكهة الشهيرة التى لها مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون وتنتشر في الأسواق فى فصل الخريف ويزداد الإقبال عليها.

القيمة الغذائية الموجودة في الكاكا

وأضاف السيد، أن الكاكا تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وبالتالى قيمتها الغذائية عالية ولها فوائد علاجية عظيمة وتحتوى الكاكا على الماغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامينات سي وأ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والكربوهيدرات، وكذلك مضادات للسرطانات مثل حمض البيتولينيك، ومركبات الفياتو الغذائية التي ترفع المناعة، وألفا كاروتين، والبيتا كاروتين، والليوتين والزيانثين الهامين لصحة العين، واللايكوبين، والكريبتوزانثين، كما أنها غنية بمجموعة من التانينات المركزة.

Advertisements

فوائد الكاكا، فيتو

فوائد الكاكا

وتابع، أن من فوائد الكاكا:-

تقاوم علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والزهايمر وضعف العضلات.

تساعد في إنقاص الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وتحفز الجسم على حرق الدهون.

تغذى البكتيريا النافعة التي تمنع الإصابة بالحساسية.

تعالج الجهاز الهضمي والمسالك البولية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مضادات للبكتيريا وللفطريات.

تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتنظم حركة الجهاز الهضمي.

تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية نظرًا لاحتوائها على مستوياتٍ عالية من مضادات الأكسدة التى تطرد الشوارد الحرة من الجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تقوي جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تقوي النظر وتعزز صحة العيون لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تطرد السموم من الجسم وتطهره من الجراثيم.

تعالج الجسم من الكسل والخمول والإجهاد، وتقلل الشعور بالعطش في الطقس الحار.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

تقلل من أزمات الربو.

تحافظ على صحة الجهاز التنفسي وتحد من إصابته بالالتهابات.

تحد من إصابة أطراف الجسم بالتنميل والتشنجات العضلية، وتقلل فرص الإصابة بالصداع.

تحافظ على جمال البشرة وتزيد من نعومتها ونضارتها، وتحمي الجلد من الإصابة بالجفاف، وتحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.

تحمي القلب من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية، حيث تسهم في تقوية عضلة القلب، نظرًا لاحتوائها على معدلاتٍ عالية من البكتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.