فوائد البردقوش، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويساعد على الاسترخاء

فوائد البردقوش، البردقوش من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد وتقدم كمشروب دافئ علاجي وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد البردقوش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البردقوش

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البردقوش، المعروف أيضًا باسم المردقوش الحلو، هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع ويستخدم على نطاق واسع في الطب التقليدي والطهي، وتتميز هذه النبتة بخصائصها العلاجية والغذائية التي جعلتها عنصرًا مهمًا في الطب البديل.

فوائد البردقوش

فوائد البردقوش للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البردقوش للصحة التى تدفعنا لتناوله:-

يعتبر البردقوش مفيد لصحة الجهاز الهضمي بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للتشنجات.

يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ، ويساعد في تحسين حركة الأمعاء مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك، ويُنصح بتناوله كشراب بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم.

يستخدم البردقوش منذ القدم كعلاج طبيعي لأمراض الجهاز التنفسي مثل الزكام والسعال والتهاب الشعب الهوائية، حيث يحتوي على زيوت طيارة تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي، ويعزز من تصريف البلغم مما يساعد في تنظيف مجرى الهواء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالربو والحساسية.

البردقوش معروف بقدرته على تنظيم الهرمونات، خاصة لدى النساء، ويُعتقد أنه يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف الأعراض المرتبطة بمتلازمة ما قبل الحيض (PMS) وكذلك التخفيف من آلام الحيض، يُنصح باستخدامه أيضًا في حالات اضطرابات الهرمونات مثل متلازمة تكيس المبايض.

يحتوي البردقوش على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة قد تتسبب في تلف الخلايا وتؤدي إلى تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ومن خلال تناول البردقوش بشكل منتظم، يمكن تحسين دفاع الجسم ضد هذه الأمراض.

يسهم البردقوش في تعزيز صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل مستوى الكوليسترول الضار.

البردقوش يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التهابات الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعتبر البردقوش مفيد للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق، حيث له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، يمكن استخدامه كشاي عشبي قبل النوم لتعزيز الاسترخاء والحد من الأرق.

يساعد البردقوش في الحفاظ على صحة الجلد بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، ويمكن استخدام زيته أو شايه لعلاج حب الشباب والالتهابات الجلدية الأخرى، كما يساعد في تسريع شفاء الجروح والحفاظ على نضارة البشرة.