الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية

دوي انفجارات في سوريا،
دوي انفجارات في سوريا، فيتو

أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز  بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

 

دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطيران الإسرائيلي قصف  مبنى في محيط معبر يابوس بريف دمشق، عند الحدود السورية اللبنانية.

وأضاف «المرصد»، في بيان، أنه سمع دوي انفجار عنيف، وأن القصف أدى «لإصابة 7 عناصر موالين لإيران؛ بينهم 5 غير سوريين».

 

بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان

وأكد «المرصد» أن معبر يابوس من المعابر الرئيسية بين البلدين، ودخل منه عشرات آلاف النازحين، من لبنانيين وسوريين، منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

 ويأتي الاستهداف ضمن إطار مواصلة إسرائيل تصعيدها العنيف على الحدود السورية اللبنانية؛ لقطع طرق الإمداد على «حزب الله» اللبناني.

وكثَّف الجيش الإسرائيلي قصفه ضد «حزب الله»، منذ 23 سبتمبر  الحالي؛ بهدف إعادة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا جراء تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان، إلى منازلهم.

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