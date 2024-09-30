السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير أوراق بيع عقار في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية وتزوير أوراق بيع عقار في السلام.

كشفت التحقيقات أن المتهمين زورا أوراق بيع عقار مقابل 300 ألف جنيه واستخدما أختام مقلدة، ومحررات رسمية وأظهراها أمام الجهات الرسمية بصورة سليمة على خلاف الحقيقة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخصين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين واعترفوا بالاشتراك مع عامل في تزوير المحررات الرسمية.

وضبط بحوزتهم (عدد كبير من الشهادات المزورة وأدوات للتزوير - عدد من الأصول والصور للمحررات الرسمية – 3 هواتف محمولة " بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.