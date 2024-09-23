الإثنين 23 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

اعرفى فوائد حمام الزيت للشعر الجاف

حمام الزيت
حمام الزيت

حمام الزيت من خطوات العناية بالشعر المهمة للحفاظ على جمال الشعر ورطوبته ما يحميه من التقصف والتساقط لذا يجب المواظبة على استخدامه.

وحمام الزيت يجب أن يكون على حسب نوع الشعر سواء كان جاف أو دهنى، حيث يفضل استخدام الزيوت الدهنية للشعر الجاف للحفاظ على جماله.

 

فوائد حمام الزيت للشعر الجاف 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من فوائد حمام الزيت للشعر الجاف:-

  • ترطيب عميق: يساعد حمام الزيت على اختراق فروة الرأس وألياف الشعر لتوفير الترطيب اللازم.
  • التغذية: الزيوت غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تعزز صحة الشعر.
  • تقوية الشعر: يقلل من تكسر الشعر ويساعد في تقوية بصيلاته.
  • الحماية من التلف: يعمل كطبقة واقية تحمي الشعر من العوامل الخارجية الضارة مثل الشمس والتلوث.
  • زيادة اللمعان: يعطي الشعر بريقًا طبيعيًا وصحيًا.

وأضافت نادية أن الزيوت الطبيعية تعتبر من أفضل الخيارات لترطيب الشعر الجاف، فهي تساعد على تغذية الشعر بعمق واستعادة مرونته ولمعانه، لذا يجب تطبيقه على الشعر الجاف مرتين أسبوعيا على الأقل حفاظا على جماله.

حمام الزيت 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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