الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لعلاج مشاكل الشعر

وصفة طبيعية بمكونات
وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لعلاج مشاكل الشعر

مشاكل الشعر عديدة وللأسف معظمها بسبب سوء التغذية وإهمال العناية بالشعر من حيث الترطيب اليومى وعمل حمامات الزيت والمرمي التى تغذي وترطب الشعر.

ومشاكل الشعر يجب علاجها حفاظا على جماله ما يزيد من جمال صاحبته لذا يجب الاهتمام بالشعر من حيث تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعالجه.

 

وصفة طبيعية لعلاج مشاكل الشعر 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لعلاج مشاكل الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الحناء.

1 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

1 كوب من الماء (يمكن تعديل الكمية حسب الحاجة).

طريقة التحضير:-

  • قومى بطحن بذور الحلبة حتى تصبح ناعمة، يمكنك استخدام مطحنة التوابل أو الخلاط.
  • في وعاء، أضيفي الحناء وامزجيها مع كمية قليلة من الماء لتكوين عجينة سميكة.
  • أضيفي مسحوق الحلبة إلى عجينة الحناء واخلطى جيدًا حتى تحصلى على خليط متجانس.
  • اغسلى شعرك بلطف وجففيه برفق.
  • ثم طبقى الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل، بدءًا من الجذور حتى الأطراف.
  • قومى بتغطية شعرك بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي واتركى الخليط على شعرك لمدة 1 إلى 2 ساعة.
  • اشطفى شعرك جيدًا بالماء الفاتر، ثم استخدمى شامبو خفيف لإزالة أي بقايا.
  • كرري الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد الروزماري، اصنعي منه مرطبا وشامبو لحل كل مشكلات شعرك

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ماسكات طبيعية لترطيب شعرك وإعادة حيويته

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