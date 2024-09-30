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كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

وزيرة الخارجية الألمانية،
وزيرة الخارجية الألمانية، فيتو

تسبب الحذاء الأحمر ذو الكعب العالي لوزيرة الخارجية  الألمانية أنالينا بيربوك بوضعها بموقف محرج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

كعب  حذاء وزيرة خارجية المانيا يضعها في موقف محرج

وتداولت مواقع محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبيربوك وهي مسرعة للقاء زميلتها الكندية ميلاني جولي في أحد مقاهي مانهاتن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ علقت فردة حذائها اليمنى في الرصيف لفترة وجيزة؛ ما جعلها تنكسر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بيربوك للموقف المحرج ذاته، فقد انكسر حذاؤها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي قبل عامين.

 وزيرة خارجية المانيا تحول الموقف المحرج لموقف ساخر 

بالمقابل، وفي شوارع نيويورك ضحكت وزيرة الخارجية الكندية كثيرا على الموقف، فقد كانت ترتدي حذاء رياضيا مريحا يقيها من حوادث الكعب العالي.

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الجمعية العامة للامم المتحدة الخارجية الكندية انالينا بيربوك مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

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