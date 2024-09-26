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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جنوب ألمانيا

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صاحبي النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا، ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جرى خلال اللقاء بحث أحوال إيبارشية جنوبي ألمانيا والدير، في ظل نياحة أسقف الايبارشية والدير مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل في أغسطس من العام الماضي.

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