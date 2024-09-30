اجراء تحليل مخدرات لسائق توك توك تسبب في اصابة 5 اشخاص بالمطرية
أمرت نيابة المطرية باحالة سائق توك توك الي الطب الشرعي لاخذ عينة من دمائه واجراء تحليل مخدرات له علي خلفية اصطدامه بسيارة ملاكي مما اسفر عن اصابة 5 أشخاص.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك في شارع بوسعيد بمنطقة المطرية.
وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن اصابة 5 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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