الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالاستعلام عن الحالة الصحية ل5 أشخاص اصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك في شارع بورسعيد أمام عزبة شلبي، في منطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك في شارع بوسعيد بمنطقة المطرية.

وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن اصابة 5 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.