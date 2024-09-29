الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة في فصل الخريف

في فصل الخريف تزداد التقلبات الجوية تنخفض وترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح ما يؤثر بالسلب على البشرة ونضارتها.

وتحرص العديد من الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة خلال فصل الخريف لحمايتها من التشققات التى تعمل بظهور التجاعيد بالبشرة وتؤثر على نضارتها.

خطوات العناية بالبشرة فى الخريف

وتقول سما أيمن خبيرة التجميل، إن العناية بالبشرة خلال فصل الخريف ضرورية، حيث تبدأ البشرة في التفاعل مع التغيرات المناخية مثل انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، ومن الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة فى فصل الخريف:-

الترطيب العميق، مع تغير الطقس، تنخفض نسبة الرطوبة مما يؤدي إلى جفاف البشرة، استخدمي مرطبًا غنيًا بالمواد المغذية مثل حمض الهيالورونيك أو زبدة الشيا، وقومي بترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرةً للحفاظ على الرطوبة.

استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا مفيدة للبشرة الجافة في الخريف، حيث تعمل على حبس الرطوبة وتغذية البشرة بعمق.

تقشير البشرة بانتظام في الخريف، حيث يتراكم الجلد الميت بشكل أكبر، لذا يُنصح بتقشير البشرة بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الخلايا، واستخدمي مقشرات طبيعية مثل السكر أو القهوة لتجنب تهيج البشرة.

الحماية من الشمس، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة، إلا أن الشمس لا تزال ضارة، واستمري في استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

استخدام منتجات غنية بالفيتامينات، مثل منتجات تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C وE للحفاظ على إشراق البشرة وحمايتها من الجذور الحرة.

العناية بالبشرة فى الخريف

شرب الماء بكميات كافية، لأنه يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، وحافظي على تناول كميات كافية من الماء يوميًا، حتى لو شعرتِ بأنك لا تحتاجين للكثير في الأجواء الباردة.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها، لذا استبدليه بالماء الفاتر لتجنب ذلك.

استخدام ماسكات طبيعية لترطيب البشرة مثل ماسك الأفوكادو والعسل أو ماسك اللبن والزبادي، هذه الماسكات تساعد على تجديد الرطوبة وتغذية البشرة.

الاهتمام بالشفاه والأيدي لأنها تتأثر بشكل كبير في فصل الخريف، لذا استخدمي مرطبات خاصة بهذه المناطق.

تعديل النظام الغذائي، حيث يجب ادخال أطعمة غنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات في نظامك الغذائي مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والخضروات الورقية لتعزيز صحة بشرتك.