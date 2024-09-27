الجمعة 27 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي في الخريف لحماية بشرتك من التشققات

ترطيب البشرة، فيتو
ترطيب البشرة، فيتو

ترطيب البشرة من الأمور المهمة التي يجب المواظبة عليها طوال فصلى الخريف والشتاء، حفاظا على جمال البشرة.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المرطبة فقط بل من خلال تناول الخضروات والفواكه الطازجة وشرب الماء الوفير مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وترطبها.

وصفة طبيعية لترطيب البشرة فى فصل الخريف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة فى فصل الخريف.

المكونات:-

ملعقة زبادى 

ملعقة عسل نحل 

ملعقة لبن بودر 

ملعقة ماء ورد 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا.
  • يجب خلط المكونات معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • قم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة ويهدئ من الالتهابات ويفتح البشرة ويقضى على البقع ويحميها من التجاعيد المبكرة.
ترطيب البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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