لربات البيوت، وصفة طبيعية لترطيب اليدين وتنعيمها

تعانى ربات البيوت من خشونة اليدين وتشققهما بسبب غسيل الصحون والتعرض للماء بشكل مستمر، مما يؤثرعلى مظهر اليدين.

وتحرص بعض ربات البيوت على ترطيب اليدين وتنعيمها من خلال الوصفات الطبيعية غير المكلفة والتى يسهل تحضيرها ولها فاعلية سريعة على عكس كريمات الترطيب المختلفة.

وصفة طبيعية لترطيب اليدين

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب اليدين.

المكونات:-

2 ملعقة حليب بودر

ملعقة زبادى

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا.

نخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على اليدين فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل اليدين بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.

نكرر الوصفة مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح اليدين ويزيد من نعومتهم ويعالج جميع التشققات

كما يعمل القناع على ترطيب بشرة اليدين بعمق وعلاج أى اسمرار بها.

نعومة اليدين

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.