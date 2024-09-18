قناع الكاكاو والزبادي لإزالة التصبغات بالبشرة وتفتيحها

تفتيح البشرة وإزالة التصبغات بها من الأمور التى تحافظ على جمال البشرة ونضارتها ما يزيد من جمال صاحبتها لذا تحرص الفتيات كثيرًا على هذه الخطوة.

وتفتيح البشرة وإزالة التصبغات يجب أن يكون بالوصفات الطبيعية لأنها فعالة ومتوفرة وليس لها أى أضرار جانبية، على عكس الكريمات المصنعة.

قناع الكاكاو والزبادى لإزالة التصبغات

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الكاكاو والزبادى لإزالة التصبغات بالبشرة وتفتيحها.

المكونات:-

ملعقة كاكاو

2 ملعقة كبيرة زبادى

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف لهم الزبادى والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويقضى على التصبغات ويرطب البشرة ويعزز نضارتها.

إزالة تصبغات البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.