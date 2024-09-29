الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

كريت، فيتو
كريت، فيتو

أعلنت عناصر الإغاثة اليونانية، الأحد، عثورهم على جثة سائح ألماني ستّيني فُقد قبل يومين، خلال نزهة مشي في الطبيعة في جزيرة كريت جنوبي البلاد.

وقالت أجهزة الإغاثة في بيان: "عُثر على المتنزِّه ميتا في مكان يصعب الوصول إليه قرب دير القديس أنطونيوس" في خانيا.

وتركزت عمليات البحث التي قام بها عناصر الإغاثة وخفر السواحل طوال يوم السبت على السواحل ومنطقة خانيا الجبلية غربي الجزيرة، إذ كان يتنزّه الجمعة مع أفراد عائلته.

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية 

ورغم عودة هؤلاء إلى نقطة انطلاقهم مساء الجمعة، لم يحضر الرجل الستيني، فأخطروا السلطات بذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.

وعُثر خلال الصيف الفائت، الذي بلغ فيه الحر مستويات عالية، على جثث ثمانية سياح على الأقل، معظمهم تجاوزوا الستين كانوا ذهبوا للتنزه في الجزر اليونانية.

ويكون الطقس أكثر اعتدالا في سبتمبر، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 20 و30 في الأيام الأخيرة.

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليونانيون جزيرة كريت دير القديس أنطونيوس خانيا الحر درجات الحرارة

مواد متعلقة

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

السيسي يكشف عن السبب الحقيقي لدعم الصومال

منوعات

المزيد

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية