العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

أعلنت عناصر الإغاثة اليونانية، الأحد، عثورهم على جثة سائح ألماني ستّيني فُقد قبل يومين، خلال نزهة مشي في الطبيعة في جزيرة كريت جنوبي البلاد.

وقالت أجهزة الإغاثة في بيان: "عُثر على المتنزِّه ميتا في مكان يصعب الوصول إليه قرب دير القديس أنطونيوس" في خانيا.

وتركزت عمليات البحث التي قام بها عناصر الإغاثة وخفر السواحل طوال يوم السبت على السواحل ومنطقة خانيا الجبلية غربي الجزيرة، إذ كان يتنزّه الجمعة مع أفراد عائلته.

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية

ورغم عودة هؤلاء إلى نقطة انطلاقهم مساء الجمعة، لم يحضر الرجل الستيني، فأخطروا السلطات بذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.

وعُثر خلال الصيف الفائت، الذي بلغ فيه الحر مستويات عالية، على جثث ثمانية سياح على الأقل، معظمهم تجاوزوا الستين كانوا ذهبوا للتنزه في الجزر اليونانية.

ويكون الطقس أكثر اعتدالا في سبتمبر، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 20 و30 في الأيام الأخيرة.