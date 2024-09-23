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قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

ثعبان، فيتو
ثعبان، فيتو

في حادثة أثارت غضب القرويين في منطقة كوربا بولاية تشاتيسجار في الهند، لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا حتفه بعد أن لدغه ثعبان سام في أثناء ترتيبه سريره في منزله بقرية بايجامار.

الشاب أبلغ عائلته على الفور، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في كوربا، لكنه توفي صباح الأحد في أثناء تلقي العلاج.

حرق ثعبانا حيا في الهند

وعقب الحادث، تمكن القرويون من الإمساك بـ الثعبان وربطه بحبل، ثم أحضروه إلى موقع محرقة جنازة الشاب، وأحرقوه حيًا، خوفًا من أن يؤذي شخصًا آخر في القرية.

وأكد مسؤول محلي أن القرويين أقدموا على هذا التصرف بدافع الخوف من الثعبان، مشيرًا إلى ضرورة تثقيف الناس حول كيفية التعامل مع الثعابين السامة وإدارة لدغاتها. كما أوضح أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد القرويين.

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منطقة كوربا ولاية تشاتيسجار تشاتيسجار الهند كوربا الثعبان

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