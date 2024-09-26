ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ
زادت الرحلات الاستكشافية لكوكب المريخ خلال الفترة الأخيرة، وذلك للبحث عن أسرار جديدة على الكوكب الأحمر.
العثور على صخرة غريبة على كوكب المريخ
وخلال رحلة استكشافية رصدت مركبة ناسا الجوالة «برسفيرنس»، صخرة غريبة ذات خطوط سوداء وبيضاء (كالحمار الوحشي) على سطح المريخ.
وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الصخرة، مختلفة عن أي صخور أخرى شوهدت على الكوكب الأحمر من قبل.
وأطلق العلماء اسم «قلعة فاريا» على الصخرة الغريبة التي تم اكتشافها على كوكب المريخ، وهي لها نسيج لم يسبق له مثيل.
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