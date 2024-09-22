حمام زيت طبيعي لترطيب الشعر الجاف وإعادة جماله

يحتاج الشعر الجاف إلى عناية خاصة حفاظا على جماله وحمايته من التقصف والهيشان، مما يزيد من جماله.

والشعر الجاف لا يقتصر على ترطيبه فقط بالكريمات المرطبة يوميا بل يجب تطبيق حمامات الزيت والكريم عليه باستمرار أيضا.

حمام زيت طبيعي لترطيب الشعر الجاف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، حمام زيت طبيعي لترطيب الشعر الجاف.

المكونات:-

ملعقة من زيت الأرجان

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير:-

سخني كمية من الزيت (أو خليط من الزيوت) في وعاء على حرارة منخفضة حتى يصبح دافئًا، وليس ساخنًا جدًا.

وزعي الزيت على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف لتعزيز الدورة الدموية.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام أو منشفة دافئة واتركيه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو الخالي من الكبريتات ثم استخدمي البلسم.

يفضل عمل حمام الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حاجة شعرك.

استخدمي زيوت عضوية وطبيعية 100% لضمان الفائدة القصوى.

لا تستخدمي كمية كبيرة من الزيت لتجنب تراكمه على فروة الرأس.

ترطيب الشعر الجاف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.