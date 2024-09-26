تغذية الشعر تضمن الحفاظ على جماله وحمايته من التقصف والتساقط ما يزيد من طوله وكثافته ويزيد من جمال صاحبته.

وتغذية الشعر يجب أن تكون من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير مع الترطيب اليومي للشعر وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وإعادة جماله.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 بيضة

طريقة التحضير:

اخلطي زيت الزيتون مع العسل في وعاء جيدًا حتى يتجانسا.

إذا كنت ترغبين في إضافة البيض، قومي بخفقه ثم إضافته إلى الخليط ومزجهم جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك بدءًا من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من المهم غسل الشعر جيدًا بعد استخدام البيض لتجنب رائحة غير مرغوبة.

إذا كان لديك حساسية تجاه أي من المكونات، يُفضل اختبار الخليط على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه.

تغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.