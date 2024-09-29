الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان-دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.


وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية لمخدر الشابو ).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وقطعة سلاح ناري عبارة عن فرد محلى وتنفيذ 666 حكم قضائى متنوع.
 

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وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش –13كيلو جرام لمخدر البانجو –8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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