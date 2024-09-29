زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير رياضة.. المهندس حسن صقر (3)

بعيدا عن واقعنا الرياضي وحالة التذبذب التي نعاني منها والتي كانت سببا في تدخل فخامة الرئيس السيسي بحزمة توصيات للحكومة من أجل ضبط الأداء الرياضي …. نحاول اجترار الماضي والتفتيش في السير الذاتية لكل من تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة آخر 35 سنة ….كانت البداية بالدكتور عبدالمنعم عمارة ثم كان الدكتور علي الدين هلال …..

ذكرنا في الحلقة الماضية أنه رغم اجتهاد الدكتور علي الدين هلال من خلال الأسلوب العلمي إلا أنه وقع ضحية لعبة شيطانية اسمها صفر المونديال ….لم يشفع له الجهد الذي قدمه وكان قرار الدولة هو الاستغناء عن خدماته مع اول تعديل وزاري …

الفقي والبلتاجي ملحقوش ….

تم اختيار أنس الفقي وزيرا للشباب والرياضة في 2004 حصد خلالها المجد الأولمبي الذي صنعه علي الدين هلال ومن قبله عمارة وكانت هناك انتخابات الاتحادات فعمل اللائحة التي أبقت بند ال8 سنوات ولكنه وضع فيها استثناء للمناصب الدولية من أجل عيون عدد من رؤساء الاتحادات ……ثم رحل إلى وزارة الإعلام من خلال التبديل وجاء الدكتور ممدوح البلتاجي وزيرا مؤقتا حتى أول تعديل وزاري …هي فتره سواء الفقي أو البلتاجي لا يمكن وضعها في التقييم …………..

المهندس حسن صقر ….

بعد فضيحة صفر المونديال التي حدثت بفعل فاعل وجدت الدولة ان اهل مكة ادري بشعابها ولابد من الاستعانة بواحد من الرياضيين حتي يفسد المخططات الشيطانية …محتاجين صنايعي بمعنى الكلمة ….وقتها تم الاتفاق على تقسيم الوزارة إلى مجلس قومي للشباب تولاه الدكتور صفي الدين خربوش ومجلس قومي للرياضة تولاه المهندس حسن صقر ……

تقدر تقول ان المهندس حسن صقر كان وش السعد على الرياضة المصرية ….عمل حاجات كتير جدا كان نتيجتها أن أعلام مصر كانت في بلكونات المنازل وعادت العائلة المصرية للملاعب كما شاهدنا في 2006 و2008 و2010 ….وكفاية إن تصنيف منتخبنا وصل للتاسع على مستوى الفيفا لآول واخر مرة في تاريخ اتحاد الكورة….

كان مفهوم الرياضة لديه مثل مفهوم الصحة والتعليم وان دور الدولة في خلق مواطن رياضي والرياضة ليست قاصرة على البطولة فقط …الرياضة تعني بناء اكثر من 40 حمام سباحة تعليمي في كل ربوع مصر … الرياضة يعني صالات مغطاة في اكثر من اربع محافظات لم يكن بها منشئ رياضي ….يعني مراكز تنمية رياضية للمواطنين يمارسون فيها الرياضة مجانا..كانت هناك طفرة إنشائية رياضيه الهدف منها صحة المواطن قبل الحديث عن اي أرباح !!!

استضافة البطولات العالمية والعربية بهدف أساسي وليس تنظيم البطولات من اجل التنظيم فقط …..في 2007 استضافت مصر دورة الألعاب العربية ولأول مره كل الرؤساء والملوك العرب يتجمعون في حدث رياضي وعلى كلمة رياضية ثم كان مونديال الشباب في 2009 وعلي هامشه تم افتتاح صرح رياضي عالمي هو استاد برج العرب !!!

حرب صقر ضد الأباطرة ….

ولأنه ابن الرياضة وواحد ممن ارتدوا شارة كابتن منتخب مصر في كرة اليد كان يعرف الدهاليز التي تعوق الرياضة وقرر الغاء المناصب الأبدية مهما كلفه الامر ….قرر ان يلغي الاستثناءات وبند ال8 سنوات يطبق علي الكبير قبل الصغير وهنا كانت المواجهة العظمى مع شخصيات بحجم اللواء منير ثابت والدكتور حسن مصطفي وغيرهم كثيرين ….اشتكوه عند الرئيس مبارك والكل يعرف علاقة اللواء منير ثابت مع سوزان مبارك وعندما وصلت الشكوى للرئيس مبارك قال لهم بالحرف اتركوه يعمل …انا اصلا لا أحب الاستثناءات …هو يعني منير كان عمل ايه …

لم يتوقف حسن صقر عند هذا بل قرر تطبيق التجربة على الأندية وتطبيق البند ذاته على الجميع بدون استثناءات ولولا هذا البند ما وصل الكابتن محمود الخطيب لرئاسة الاهلي ……

عيد الرياضيين ……

ولأنه رياضي بذل حسن صقر جهد عظيم من أجل موافقة الرئاسة على تحديد يوم في العام ليكون عيدا للرياضيين اسوة بعيد العلم والاعلاميين وغيره وتمت الموافقه من قبل الرئاسة على اعتبار يوم 3 مارس من كل عام عيدا لتكريم الرياضيين وكلمة رياضيين تنطبق علي كل أطراف المنظومة من ابطال واداريين واطباء واعلاميين وغيرهم وتم الاحتفال بهذا اليوم لعام واحد فقط ثم جاء حكم الإخوان ليوقف الاحتفال بهذا اليوم وبعد رحيل الإخوان لم يحاول وزير تفعيل هذا اليوم ……….

نعم سيظل المهندس حسن صقر نقطه فارقه في تاريخ الرياضة المصرية شاء من شاء وابي من ابي…

كنت شاهدا …

لم يكن المهندس حسن صقر عنده خيار او فاقوس مع المسئولين في الاتحادات حتي لو كان اقرب الاصدقاء فالاهم تفعيل القانون ….حجم العلاقة بين صقر والكابتن سمير زاهر رحمة الله عليه كانت كبيره جدا وفي احد الايام كان زاهر في زيارة لصقر في مكتبه وبعد الحديث الودي وتناول القهوة خرج الكابتن سمير عائدا إلى منزله ليجد في برامج الرياضة على الفضائيات ليلا خبر إحالة اتحاد الكرة للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية تقدر ب24 مليون جنيه ….نعم

الكابتن سمير اتصل به وقاله ازاي وأنا لسه خارج من عندك في المكتب ؟! وبضحك قاله زاهر يعني الدكتورة (يقصد زوجته ) بتقولي هو مش صقر صاحبك ؟! الكابتن سمير قاله ان المهندس محمود طاهر ماسك هذا الملف وبالفعل تم انهاؤه بعد أن جاءت رسالة من الجهات الرقابية بالحفظ ……

كانت أجمل أيام وأجمل شخصيات اقتربنا منها بحجم العمل الصحفي ….رحم الله من مات ومتع الوزير بالصحة والعافية …..

لم أكن قريبا من الدكتور صفي حتى أحكم على فترته بحيادية كاملة ولهذا قصرت الحديث علي وزير الرياضة أو رئيس المجلس القومي للرياضة.

ثم كانت فترات انتقاليه بدأت بالدكتور عماد البناني ثم الراحل العامري فاروق ثم الكابتن طاهر أبوزيد حتى المهندس خالد عبدالعزيز ….الذي كان يفتخر عندما يطلقون عليه وزير مراكز الشباب …باذن الله في الحلقة القادمة …………..