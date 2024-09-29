سقوط 8 صواريخ في مدينة طبريا شمالي إسرائيل (فيديو)

أفادت وكالة روسيا “اليوم”، بسقوط 8 صواريخ في منطقة مفتوحة بمدينة طبريا شمال إسرائيل، اليوم الأحد.

اسرائيل تأمر سكان الجليل بتجنب الخروج للشوارع

تغطية صحفية: تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط صــاروخ قرب طبريا شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/iYSFHGQEOq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 29, 2024

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات جديدة لسكان الجليل الغربي، تطلب منهم تجنب الخروج قدر الإمكان إلى الشوارع، والإبقاء على أبواب الكيبوتسات مغلقة، والبقاء بالقرب من الملاجىء.

وفى وقت سابق كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل تحدثت عن احتمال القيام بعملية برية في لبنان، وقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، إذا لزم الأمر.

عمليات برية محتملة في لبنان

وذكر بيتر ليرنر، لشبكة "CNN"، أن الجيش يستعد لعمليات برية محتملة في لبنان، لكنه لن ينفذها إلا إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تحدث مع قوات الاحتياط في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هذا الخيار.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن "الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي فيما يتصل بحزب الله هو استعادة الأمن والسلامة في شمال إسرائيل حتى يتمكن الستين ألف إسرائيلي الذين غادروا المنطقة من العودة إلى ديارهم.

مندوب إيران: نطالب بعقد اجتماع طارئ لمعالجة العدوان الإرهابي الإسرائيلي

طالب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بأشد العبارات، مُطالبًا بعقد اجتماع طارئ لمعالجة "العدوان الإرهابي الإسرائيلي".

وشدد المندوب، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، على إدانة بلاده الشديدة للأعمال العدوانية التي وصفها بـ"الجبانة" في لبنان.

وقال في رسالته: إن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية، محذرًا من أي هجوم يستهدف مقارها الدبلوماسية أو ممثليها.