السبت 28 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طبيب يحذر من الإفراط في استخدام ملح الطعام لهذا السبب

خطورة الإفراط في
خطورة الإفراط في ملح الطعام، فيتو

ملح الطعام، من العناصر الضرورية في الأكل والنظام الغذائي وله فوائد وأضرار لذا يجب استخدامه بكميات مناسبة في الطعام دون الإفراط فيه.

 

أهمية ملح الطعام 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري الباطنة واخصائي مكافحة العدوي عن أهمية ملح الطعام وهو مهم لتوازن الأملاح في الجسم وكثير من الوظائف الفسيولوجية إلا أنه يجب الاعتدال في تناوله لتجنب المخاطر الصحية إذ أن الحفاظ على مستويات الصوديوم في الجسم متوازنة أمر ضروري للصحة العامة والمعادن في الجسم.
 

 

وأشار إلى أن ملح الطعام له دور في تقوية وظائف الأعصاب وصحة العضلات وانقباضها
يساعد في الحفاظ على مستويات الحموضة الضرورية لعمليات الأيض.

 

فوائد ملح الطعام

واكد ان من ضمن فوائد ملح الطعام تعزيز النكهة وتحسين قابلية تناول الطعام كما أنه يحفظ الطعام 
 

وحذر من مخاطر الإفراط في تناول الملح منها  انه يدعم ترطيب الجسم ويساعد في الاحتفاظ بالماء في الجسم للحفاظ على حجم الدم وضغطه.
 

كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر أمراض القلب وضرر الكلى فقد يؤدي إلى حصى الكلى وأمراض الكلى المزمنة.

 

مخاطر ملح الطعام 

ومن ضمن مخاطر الملح يسبب هشاشة العظام وقد يسهم في فقدان كثافة العظام من خلال زيادة إخراج الكالسيوم واحتباس السوائل وقد يسبب تورما وانزعاجا نتيجة احتباس الماء.

 

كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من الإفراط في استخدام ملح الطعام، مشددا على ضرورة تناول طعام قليل الملح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن ملح الطعام أو ملح المائدة يتكون بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم ؛ والصوديوم من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

 

الكمية المسموح بها من الملح

وأوضح معهد التغذية أن الكمية اليومية المسموح تناولها للشخص البالغ تبلغ خمسة جرام من الملح أي مقدار ملعقة شاي صغيرة على مدار اليوم، حيث تحتوى على ما يقارب من ٢٠٠٠ ملجم من الصوديوم، وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

 

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وأشار المعهد إلى أن ملح الطعام الذي يباع في الأسواق هو ملح مكرر يؤدي مصنع مصمم للجسد وليس طبيعي كما أن هناك أنواع مغشوشة منه تحتوي على مطحون الرمل والزجاج والبلاستيك ونسبة الومنيوم ويضاف له مضادات التكتل ويتعرض لعمليات غسيل كثيرة تحتوي على نسب عالية من الكلور لتبيضه ويتعرض لدرجات حرارة عالية جدا ويضاف له مواد كيميائية لضبط الطعم.

 

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