فوائد بذور الكتان، غنية بالأوميجا 3 وتحمي من الشيخوخة

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من الحبوب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى وقتنا على الرغم من أنها موجودة منذ زمن بعيد، ولكن نالت شهرة واسعة مؤخرا.

وفوائد بذور الكتان، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على الدهون الصحية ولها فوائد فى التخسيس، وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية بذور الكتان

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن بذور الكتان تُعتبر واحدة من أكثر الأغذية الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، وتُعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي منذ آلاف السنين، وهذه البذور الصغيرة الذهبية أو البنية اللون تحتوي على مجموعة مذهلة من العناصر الغذائية التي تجعلها خيار ممتاز لمن يبحثون عن تحسين صحتهم العامة.

فوائد بذور الكتان

فوائد بذور الكتان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد بذور الكتان التى تدفع لتناوله:-

بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساهم في تحسين عملية الهضم، والألياف القابلة للذوبان تساعد على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وتوازن مستويات السكر في الدم، في حين أن الألياف غير القابلة للذوبان تعمل على تعزيز حركة الأمعاء وتحسين الصحة العامة للجهاز الهضمي، مما يساعد في منع الإمساك وتحسين الامتصاص الغذائي.

تعتبر بذور الكتان واحدة من أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وهذه الأحماض تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل تراكم الدهون الضارة في الأوعية الدموية.

تساهم بذور الكتان أيضًا في تحسين صحة البشرة والشعر بفضل محتواها من الدهون الصحية وفيتامين E، وتساعد الأحماض الدهنية على ترطيب الجلد وتقليل التهيجات الجلدية، بينما يعمل فيتامين E كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف، كذلك، يمكن أن تسهم بذور الكتان في تعزيز نمو الشعر وزيادة لمعانه.

بذور الكتان تحتوي على مركبات تُعرف بالليغنانات، والتي تعمل كمضادات للأكسدة وتُساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون، الليغنانات تساعد في تحقيق التوازن الهرموني، مما يساهم في تقليل خطر نمو الخلايا السرطانية المرتبطة بالهرمونات.

بذور الكتان تُعتبر إضافة مفيدة لأي نظام غذائي يهدف إلى فقدان الوزن، والألياف الموجودة في البذور تُشعر بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط. كما أن الدهون الصحية تساعد في تحسين التمثيل الغذائي.

تناول بذور الكتان بانتظام يمكن أن يُساهم في تحسين صحة القلب، بفضل محتواها العالي من أحماض أوميجا 3، تُساعد بذور الكتان في تقليل ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساهم بذور الكتان في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُعتبر هذا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، حيث تُساهم الألياف في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتوازن مستويات السكر.