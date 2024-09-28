أهم 7 فوائد لتناول الثوم على الريق

فوائد الثوم على الريق، عديدة وهامة لمختلف أجهزة الجسم، وهو من العادات الصحية التي يتبعها الكثيرون، فهو يعتبر أحد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات الحيوية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية.

أبرز فوائد تناول الثوم على الريق



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الثوم على الريق يُعد من العادات الصحية المفيدة التي تقدم العديد من الفوائد للجسم. من تعزيز المناعة إلى تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي.

فوائد الثوم الطبيعية

وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد الثوم على الريق:



تعزيز المناعة

أحد أبرز فوائد تناول الثوم على الريق، هو تعزيز جهاز المناعة، فيحتوي الثوم على مركبات فعّالة مثل الأليسين (Allicin)، وهو مضاد حيوي طبيعي يساهم في مكافحة العدوى والبكتيريا. عند تناول الثوم على معدة فارغة، تأثير هذه المركبات يصبح أكثر فعالية، مما يساعد الجسم في مقاومة الأمراض الفيروسية والبكتيرية. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الثوم يساهم في تقليل مدة الإصابة بالبرد والأنفلونزا، ويعزز قدرة الجسم على التصدي للأمراض.



مضاد للالتهابات

الثوم معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات. حيث يُسهم تناول الثوم على الريق في تقليل الالتهابات الداخلية التي قد تصيب الجسم، مثل التهابات المفاصل أو التهابات الجهاز التنفسي. يعمل الأليسين كمادة مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الأنسجة الملتهبة والتقليل من الأعراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة.



خفض ضغط الدم

يُعتبر الثوم واحدًا من أفضل الأطعمة الطبيعية التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. أظهرت الدراسات أن تناول الثوم يوميًا، وخاصة على الريق، يمكن أن يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد في تقليل ضغط الدم. تأثير الثوم في خفض ضغط الدم يُعزى إلى دوره في تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك (Nitric Oxide)، الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية ويقلل من تصلب الشرايين.

مكافحة الكوليسترول

يُساهم الثوم في تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم، حيث يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). تناول الثوم على الريق يُمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الدهون في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما أن الثوم يساهم في منع تكوّن الترسبات الدهنية على جدران الشرايين، مما يقلل من خطر انسداد الشرايين.

تحسين الهضم

الثوم يُعتبر مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، مما يسهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات. كما أنه يعمل على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

تنقية الجسم من السموم

تناول الثوم على الريق يُساهم في تنقية الجسم من السموم والمواد الضارة. الثوم يعمل كمدر للبول ويُساعد في التخلص من السموم من خلال البول والعرق. ويُعتبر الثوم أيضًا مفيدًا في دعم وظائف الكبد، مما يُسهم في تحسين عملية التخلص من السموم من الجسم.

فوائد الثوم للشعر

تحسين صحة البشرة والشعر

الثوم له تأثير إيجابي على صحة البشرة والشعر. تناول الثوم على الريق يُسهم في تحسين نضارة البشرة وتقليل التجاعيد، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الثوم نمو الشعر ويقلل من تساقطه بفضل قدرته على تحسين الدورة الدموية وتحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس.

مكافحة العدوى الفطرية والبكتيرية

الثوم يمتلك خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا لمكافحة العدوى. تناول الثوم على الريق يُساعد في الوقاية من التهابات الفطريات والبكتيريا، ويُستخدم في علاج مشكلات مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات الجلد.

تحسين صحة القلب

الثوم يلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة القلب بفضل تأثيره على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما يساعد في منع تجلط الدم ويُعزز من تدفق الدم في الجسم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مكافحة السرطان

بعض الدراسات تشير إلى أن الثوم يمكن أن يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان المعدة. المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الثوم تُساعد في حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.