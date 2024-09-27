فوائد الجزر، يحمي من سرطان الرئة ويقوي المناعة والنظر

فوائد الجزر، الجزر من الخضروات الشهيرة التى لها شكل مميز ولون صريخ وقيمة غذائية عالية وله استخدامات عديدة فى الطهي.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الجزر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجزر هو من الخضروات الجذرية الغنية بالفوائد الصحية التي تجعل منه جزءًا مهمًا في النظام الغذائي، ويتميز الجزر بلونه البرتقالي المميز الذي يعود إلى وجود مادة البيتا كاروتين، وهي صبغة طبيعية تتحول في الجسم إلى فيتامين A، الذي يعتبر أحد الفيتامينات الأساسية لصحة الجسم.

فوائد الجزر

فوائد الجزر للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الجزر الصحية:-

الجزر معروف بفوائده لصحة العيون. بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين A، يلعب الجزر دورًا هامًا في الوقاية من مشاكل النظر مثل العمى الليلي، فيتامين A يساعد في تحسين قدرة العين على الرؤية في الضوء المنخفض ويعزز صحة الشبكية.

فيتامين A الموجود في الجزر يعمل أيضًا على تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في محاربة الالتهابات والأمراض، كما يحتوي الجزر على فيتامين C، الذي يساعد في تحسين وظائف الجهاز المناعي وزيادة إنتاج الأجسام المضادة.

يعتبر الجزر مفيدًا لصحة الجلد بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين A وفيتامين C، هذه الفيتامينات تعمل على تقليل تجاعيد البشرة والحفاظ على مرونتها، كما أن البيتا كاروتين يساعد في حماية البشرة من آشعة الشمس الضارة ويعزز التئام الجروح بسرعة.

يحتوي الجزر على الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن الجزر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل التهابات الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب.

الألياف الموجودة في الجزر تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يحد من مشاكل الإمساك. تناول الجزر بانتظام يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل دوره في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد الجزر في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الجزر قد يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والثدي.

طرق تناول الجزر

وتابعت: يمكن تناول الجزر بعدة طرق متنوعة مثل الطهي، السلق، أو حتى تناوله نيئا، ويمكن إضافته إلى السلطات أو العصائر، أو حتى استخدامه كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات.