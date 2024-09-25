نجوى فؤاد: لم أتلق أي عرض لأي عمل منذ فترة طويلة..و"الرقص فن غصب عن تامر أمين"

حالة من الحزن تسيطر على الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد بسبب عدم تلقيها أي عروض للعمل في الوقت الحالي، وأنها ما زالت في منزلها.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات لـ “فيتو”: لم أتلقَّ أي عمل منذ سنوات، ولم يتذكرني أحد في أعماله، والآخر أتعرض لهجوم شديد عندما أطلب معاشًا من الدولة يضمن لي حياة كريمة.

“فيه نجوم كتير بيطمنوا عليَّ”

وأضافت: هناك نجوم كثيرون يطمئنون عليَّ، يوميًّا، وهذا أفضل ما أمر به حاليًّا أن هناك من يسأل عليَّ فلم أعش وحدي.

وكانت نجوى قد قالت خلال تصريحات تليفزيونية مع نزار الفارس بقناة "دجلة": “الراقصة لازم يبقى عندها ممارسة وثقافة”، وردًّا على هجوم الإعلامي تامر أمين، قالت: "أحب أن أوضح له أن الرقص الشرقي ابتدا من أيام الفراعنة وكانوا بيتعاملوا معاه في الجنازات والأحزان والأفراح وهذا أمر معروف".



رسالة قوية من نجوى فؤاد ردًّا على تامر أمين

وأضافت: "الرقص فن غصب عن رأي تامر أمين، وإذا صرح بأن الراقصة تأكل بجسدها أقول له: تأكل لقمة عيشها من الوسيلة دي ولكنها تتعامل مع عمل له تاريخ وعنوان، واحنا ما نبصش للروسيات العاريات اللي بيقدموا حركات مبتذلة.. احنا ما لناش دعوة بيهم، أشبه الراقصات الروسيات بأنهم مثل فراخ الجمعية لإنهم مش مصريات".