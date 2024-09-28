فى ذكرى ميلاده، لقطات نادرة من حياة الراحل علاء ولي الدين

يصادف اليوم السبت 28 سبتمبر ذكرى ميلاد الكوميديان الإستثنائي علاء ولى الدين الذي ولد عام 1963 بالدرب الأحمر، وتوفي فى ريعان شبابه عن عُمر ناهز الأربعين إثر إصابته مضاعفات مع مرض السكر.

ومضات من مسيرة علاء ولي الدين

استطاع علاء ولي الدين أن يسجل اسمه ووضعه فى مقدمة أبناء جيله بفضل مصداقيته وأدائه الإبداعي الحساس الذي جمع بين الجانبين الفني والديني نسبةً لجده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس إحدى المدارس بقرية الجندية، ووالده الممثل سمر ولي الدين الذي كان يشغل منصب مدير عام لملاهي القاهرة..

اندرج بالوسط الفني بالتتدريج وأحبه الجمهور من الظهور الأول أثناء أدائه مجموعة أدوار ثانوية رفقة الزعيم عادل إمام، ومن الزعيم لنجوم جيله الشباب كــ احمد حلمى ومحمد سعد وكريم عبد العزيز.

وكان من أبرز شركائه وأصدقائه بالفن النجمان محمد هنيدى وأشرف عبد الباقي… وقدم طول مسيرته ما يقرب من 82 عملا فنيا.

ومن أول أعمال السينمائية نجد؛ “غبى على الزيرو,ايام الغضب, هدى ومعالى الوزير, الذل, رسالة الى الوالى, خلطبيطة, حلق حوش, ضحك ولعب وجد وحب, زيارة السيد الرئيس, الارهاب والكباب, المنسى, بخيت وعديله, بخيت وعديله 2 ”

أما أفلام البطولات المطلقة قدم فيلمه الأشهر على الإطلاق “الناظر” و"عبود على الحدود"، “ابن عز”.. وبالمسرح قدم “لما بابا ينام”، “ الالبندا” و" حكيم عيون".

وتوفي علاء ولى الدين يوم 11 فبراير أول أيام عيد الأضحى من عام 2003 إثر مضاعفات مرض السكر.