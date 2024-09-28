بمسلسل كوكب الشرق
لماذا لم تقدم هالة صدقي شخصية أم كلثوم؟ مخرجة العمل تجيب
يهتم رواد السوشيال ميديا بكل ما يخص أعمال الزمن الجميل، وبعد تصريح للفنانة هالة صدقي التي أكدت فيه أنها رشحت لتقديم شخصية أم كلثوم، وبعد أن أجرت بعض المكالمات مع مخرجة العمل إنعام محمد على تم استبعادها من العمل.
إنعام محمد علي مخرجة كوكب الشرق
وتواصلت فيتو مع المخرجة إنعام محمد على لتوضيح حقيقة الأمر، والتى أكدت أنها لم ترشح هالة صدقي نهئايًا للمشاركة في العمل، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما بشأن هذا العمل.
وقالت إن الفنانة الوحيدة التي رشحت بقوة لهذا العمل هى الفنانة سوسن بدر، ولكن بعد بعض الجلسات، وجدت أنها لا تتشابه مع أم كلثوم في شىء، وتم الاستقرار على صابرين لأنها كانت تقلد بعض نجوم الغناء، وكانت تقدم أعمال غنائية فتم الاستقرار عليها.
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