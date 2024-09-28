السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمسلسل كوكب الشرق

لماذا لم تقدم هالة صدقي شخصية أم كلثوم؟ مخرجة العمل تجيب

هالة صدقي, فيتو
هالة صدقي, فيتو

 يهتم رواد السوشيال ميديا بكل ما يخص أعمال الزمن الجميل، وبعد تصريح للفنانة هالة صدقي التي أكدت فيه أنها رشحت لتقديم شخصية أم كلثوم، وبعد أن أجرت بعض المكالمات مع مخرجة العمل إنعام محمد على تم استبعادها من العمل.

إنعام محمد علي مخرجة كوكب الشرق


وتواصلت فيتو مع المخرجة إنعام محمد على لتوضيح حقيقة الأمر، والتى أكدت أنها لم ترشح هالة صدقي نهئايًا للمشاركة في العمل، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما بشأن هذا العمل.

وقالت إن الفنانة الوحيدة التي رشحت بقوة لهذا العمل هى الفنانة سوسن بدر، ولكن بعد بعض الجلسات، وجدت أنها لا تتشابه مع أم كلثوم في شىء، وتم الاستقرار على صابرين لأنها كانت تقلد بعض نجوم الغناء، وكانت تقدم أعمال غنائية فتم الاستقرار عليها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هالة صدقي إنعام محمد علي مسلسل كوكب الشرق مسلسل أم كلثوم اخبار الفن

مواد متعلقة

مصطفي كامل يكشف سبب تأسيس أم كلثوم لـ نقابة المهن الموسيقية

شهر النور والبهجة.. كيف أضاءت «ولد الهدى» مناسبة المولد النبوي.. وأزمة بين أم كلثوم والقصر الملكي بسبب هذا البيت

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

المشهد الأخير في حياة حسن نصر الله.. اغتياله بقنبلة MK84 بالطابق الـ14 تحت الأرض.. الوحدة «بات» قامت بالتنفيذ.. والعثور على جثته بعد بحث دام لساعات

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعيد ليفربول للتقدم أمام وولفرهامبتون من ركلة جزاء

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 28-9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية