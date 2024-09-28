لماذا لم تقدم هالة صدقي شخصية أم كلثوم؟ مخرجة العمل تجيب

بمسلسل كوكب الشرق

يهتم رواد السوشيال ميديا بكل ما يخص أعمال الزمن الجميل، وبعد تصريح للفنانة هالة صدقي التي أكدت فيه أنها رشحت لتقديم شخصية أم كلثوم، وبعد أن أجرت بعض المكالمات مع مخرجة العمل إنعام محمد على تم استبعادها من العمل.

إنعام محمد علي مخرجة كوكب الشرق