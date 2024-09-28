نجل فؤاد المهندس عن والده: كانت دمعته قريبة وعمري ما قولتله يا بابا (فيديو)

قال محمد فؤاد المهندس:" كنت بقوله يا أستاذ علشان لقيت الناس بتقوله يا أستاذ، وعمري ما قولت يابابا، وهو كان بيفرح لما يسمع مني الأستاذ.

نجل فؤاد المهندس

وأضاف خلال ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة في نقابة الصحفيين : كان في البيت إنسان بسيط وخواف وصارم جدا وقلبه طيب وربانا على أسس كثيرة وإزاي نواجه المشاكل، والأستاذ هو أب شامل وكان بيضربني وأنا صغير وكان يخش يعيط وشويكار كانت تدخله تلاقيه منهك من العياط.

وتابع: الأستاذ كان بيحب الأمل جدا وبينزل الشارع يقعد مع البوابين وبيساعد اللي حواليه ورفضت عمل سيرة ذاتية له وعمري ما نيمته وهو زعلان.