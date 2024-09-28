نجوى فؤاد: شادية وقت اعتزالها لم تكن تملك شيئًا وتلقت مساعدات

خرجت الفنانة نجوي فؤاد لتثير الجدل مرة أخرى، وذلك بعد أن قالت إنها تريد ارتداء الحجاب بشرط أن يتوفر لها معاش يضمن لها حياة كريمة.

وقالت الفنانة الاستعراضية في تصريحات خاصة لـ فيتو: “الفنان الراحلة شادية عندما أرادت الاعتزال كانت لا تملك شيئًا نهائيًا، وتلقت العديد من المساعدات، وحصلت على معاش من الدولة ضمن لها الحياة”.

وتابعت: "ظلت شادية قرابة 20 عامًا في شقة بالإيجار ولا تعلم شيئًا عن الفن، وأنا أريد أن أكون مثلها، فما المانع في ذلك لا أعلم.. قضيت ما يقرب من 50 عامًا في الفن، وأريد قضاء ما تبقى من عمرى مع الله، وأن أعود له".

وكانت نجوى قد قالت خلال تصريحات تليفزيونية مع نزار الفارس بقناة "دجلة": “الراقصة لازم يبقى عندها ممارسة وثقافة”، وردًّا على هجوم الإعلامي تامر أمين، قالت: "أحب أن أوضح له أن الرقص الشرقي ابتدا من أيام الفراعنة وكانوا بيتعاملوا معاه في الجنازات والأحزان والأفراح وهذا أمر معروف".

رسالة قوية من نجوى فؤاد ردًّا على تامر أمين

وأضافت: "الرقص فن غصبا عن رأي تامر أمين، وإذا صرح بأن الراقصة تأكل بجسدها أقول له: تأكل لقمة عيشها من الوسيلة دي ولكنها تتعامل مع عمل له تاريخ وعنوان، وإحنا ما نبصش للروسيات العاريات اللي بيقدموا حركات مبتذلة.. إحنا ما لناش دعوة بيهم، أشبه الراقصات الروسيات بأنهم مثل فراخ الجمعية لإنهم مش مصريات".