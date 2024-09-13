أسرة أش أش تنهي 60٪ من تصوير أحداث المسلسل

انتهت أسرة مسلسل أش أش ما يقرب من تصوير 60٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، وحاليا يتم تصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل.

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل أش أش مع الفنانة مى عمر حيث يلعب شخصية والدها هلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل أش أش

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

مي عمر

و حققت الفنانة مى عمر بمسلسلها الأخير "نعمة الأفوكاتو" الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي نحاجًا كبير، والذى دارت أحداثه حول شخصية المحامية نعمة أبوعلب، وهي محامية ذكية بمجرد النظر للقضية تعرف كيف تفوز بها، تبدأ مع الوقت رحلة الانتقام من زوجها “أحمد زاهر” بعد خيانته لها.

وأكدت الفنانة مى عمر أن العمل ليس له جزء ثانى مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا عقب النتهاء من عرض العمل، أن هناك جزء ثانِ منه.