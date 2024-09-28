السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

ساعات طويلة بقي فيها تأكيد خبر اغتيال الأمين العام لجماعة حزب الله في لبنان حسن نصرالله، قيد التساؤلات، إلى أن أتى إعلان النعي الرسمي من قبل الحزب عصر اليوم السبت.

حسن الله، فيتو 

إلقاء 80 قنبلة على مدى عدة دقائق لقتل نصر الله

كشف مسؤولون إسرائيليون، أن عناصر حزب الله عثروا على جثة قائدهم، وتعرفوا عليها، فجرا، أي بعد ساعات من استهداف مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافوا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية ، لأنه كان يعتقد أن نصرالله لن يبقى إلا لفترة قصيرة قبل اختفائه في مكان مختلف.

وكشفوا أن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله،  دون الكشف عن وزن القنابل أو نوعها.

كما تابعوا أن عناصر الحزب عثروا على جثة نصر الله وحددوا هويته في وقت مبكر اليوم، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين وهو علي كركي، نقلا عن معلومات استخباراتية حصل عليها مسؤولون إسرائيليون من داخل لبنان.

اغتيال حسن نصر الله، فيتو 

الوحدة 119 مسئولة عن اغتيال نصر الله

يذكر أن مواقع إسرائيلية كانت نشرت أن العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم "النظام الجديد"، نفّذت بينما كان كبار ضباط حزب الله في المقر يشاركون في تنسيق العمليات ضد إسرائيل.

وبدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع "هايفي هايد" MK84 حيث تزن الواحدة طنًا، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية".

فيما كل قنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 مترًا تحت الأرض.

أما الوحدة التي نفذت العملية، فهي "الوحدة 119" في سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة باسم "بات"، فيما الطائرات التي نفذت الهجوم هي طائرات "إف 15".

الوحدة 119 الإسرائيلية، فيتو 

المكان الحقيقى لنصر الله

 

وبحسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإن المقر الرئيس لـحزب الله يوجد في الطابق 14 تحت الأرض.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السبت أن نصرالله قتل في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. ثم أعلن حزب الله مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، "ملتحقا برفاقه الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا"، وفق تعبيره.

وأعلن حزب الله اللبناني استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».

مقر حزب الله تحت الأرض، فيتو 

حزب الله يعترف باغتيال نصر الله 

وتابع: «إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية».

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حسن نصرالله جيش الإحتلال الإسرائيلي النظام الجديد الوحدة 119 الأمين العام لحزب الله الخامنئي

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