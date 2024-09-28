السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

هل شاركت أمريكا في الهجوم الذي استهدف حسن نصر الله؟

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تكن مشاركة في العملية التي قامت بها إسرائيل بالهجوم على مركز القيادة لحزب الله في بيروت، وأنه لم يكن لديهم أي تحذير مسبق بالعملية من قبل إسرائيل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن زعيم حزب الله حسن نصرالله قد قتل في الهجوم الذي استهدف مركز القيادة لحزب الله في بيروت.

وأضاف لوستن بالقول: "تمت مكالمتي مع الوزير غالانت، بينما كانت العملية جارية بالفعل. وكما تعلمون، فقد جرت هذه العملية قبل بضع ساعات فقط وما زالوا يقومون بالتقييمات.

لذا ليس لدي أي معلومات أو تفاصيل إضافية لأقدمها لكم في هذا الوقت. ما أود قوله هو أنكم سمعتموني أقول عدة مرات أنه ينبغي تجنب الحرب الشاملة. لا تزال الدبلوماسية هي أفضل طريقة للمضي قدما، وهي أسرع طريقة للسماح للمواطنين الإسرائيليين واللبنانيين النازحين بالعودة إلى ديارهم على جانبي الحدود. سأتحدث مع الوزير غالانت مرة أخرى قريبا، وأتطلع إلى الحصول على تحديث منه عندما نجري هذه المحادثة."

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