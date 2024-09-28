كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

نعى المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة "بكلّ معاني الصَّبر والاحتساب الامين العام لحذر اللة حسن نصر الله وإخوانه".

وقال: "نستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بالتضحيات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمواقف المشرّفة الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وحقوقنا المشروعة، وإصراره على مواصلة جبهة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في طوفان."

ثلاثة أيام، حداد عام في العراق تأبينا لاستشهاد نصرالله

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبينًا لاستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الاسرائيلي الصهيوني الآثم.

مقتدى الصدر ينعي حسن نصر الله: وداعا يا رفيق درب المقاومة

رثا الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، السبت عقب إعلان حزب الله استشهاد أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الصدر في بيان مقتضب «وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة»، مضيفا «كفّيت ووفّيت (يا نصر الله).. عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله أمس في غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونعت قيادة حزب الله ما وصفته بـ«الشهيد الأسمى» متعهدة بأن «تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف»، حسب بيان نشره الحزب على حسابه بموقع «تلغرام».