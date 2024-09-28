سعد الحريري: اغتيال نصر الله يدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم السبت: "إن اغتيال نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة وهو عمل جبان ومدان جملة وتفصيلا".
سعد الحريري يعلق على اغتيال حسن نصر الله
وفي السياق ذاته قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، تعليقا على اغتيال حسن نصر الله :" إن واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة".
الرئيس الإيراني يعلق على عملية اغتيال حسن نصر الله
ويأتي ذلك عقب إعلان حزب الله اللبناني في بيان اليوم السبت، عن اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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