أول تعليق للرئيس الإيراني على اغتيال إسرائيل لـ حسن نصر الله

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، تعليقا على اغتيال حسن نصر الله :" إن واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة".

الرئيس الإيراني يعلق على عملية اغتيال حسن نصر الله

ويأتي ذلك عقب إعلان حزب الله اللبناني في بيان اليوم السبت، عن اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

جيش الاحتلال يستخدم قنابل أمريكية في عملية اغتيال حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدم 85 قنبلة ثقيلة خارقة للتحصينات في الهجوم على حسن نصر الله، وهذه القنابل حصلت عليها إسرائيل ضمن حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

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