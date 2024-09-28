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خارج الحدود

جيش الاحتلال: تصفية حسن نصر الله تمت بـ 85 قنبلة خارقة للتحصينات

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت "طائراتنا ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال حسن نصر الله".

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.

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جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله زعيم حزب الله بيروت

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