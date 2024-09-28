اغتيال حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل زعيم حزب الله.. ومخاوف من توسع الحرب في المنطقة

اغتيال حسن نصر الله، بعد تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.

جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن نصر الله

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد الإعلان عن اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا.

وبحسب «سكاي نيوز»، أضاف ‏رئيس أركان جيش الاحتلال: سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل.

فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، بشأن إعلان إسرائيل تصفية نصر الله: إنجاز مهم لأمن إسرائيل وليعلم أعداؤنا أن من يهاجمنا سيموت.

استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن أمس، استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.

تغير شكل الشرق الأوسط

وأمس، زعم الجيش الإسرائيلي بأن عملية استهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله غاية في الأهمية، ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط.

ولفت جيش الاحتلال: “ستكون هناك أيام صعبة ومستعدون لسيناريوهات أخرى”.

وشدد الجيش الإسرائيلي قائلا: “إننا نتطلع إلى جميع الساحات بما فيها ⁧‫إيران‬⁩ والعراق واليمن وسوريا”.

ضحايا الهجوم على الضاحية الجنوبية

وعقب تنفيذ الهجوم زعمت تقارير إسرائيلية، اغتيال حسن نصر الله وعدد كبير من قيادات حزب الله اللبناني، إلا أن تقارير إعلامية لبنانية أكدت أن الهجوم أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 70 أخرين، وهو ما يؤكد عدم وجود عدد كبير من قادة الحزب خلال الهجوم.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادًا لرد حزب الله على هجوم الضاحية الجنوبية، وفتحت عدد كبير من المدن في الأراضي المحتلة الملاجئ.

هجوم الضاحية الجنوبية يغير قواعد اللعبة

وحذرت تقارير إعلامية، من أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية، بداية الحرب الشاملة مع حزب الله، وهي شرارة انطلاق الحرب الإقليمية.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، أن هجوم الضاحية الجنوبية سيغير قواعد اللعبة في الحرب مع إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، مساء الجمعة، كواليس الساعات التي سبقت الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، والاتصالات التي تمت بين تل أبيب وواشنطن.

نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لاغتيال حسن نصر الله

وقالت القناة 12 الاسرائيلية: إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، أعطى "الضوء الأخضر" لـ اغتيال حسن نصر الله، قبل أن يبدأ خطابه في الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم التخطيط لاستهداف حسن نصر الله، منذ مدة طويلة والجمعة وصلت المعلومة الذهبية واستهدف المقر.

بينما قالت "أي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حسن نصر الله، وعددا من مساعديه كانوا في زيارة سريعة لبيروت أثناء حدوث الغارة الإسرائيلية.

نتنياهو يقرر تقديم موعد عودته من نيويورك عقب هجوم الضاحية

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو قرر تقديم موعد عودته إلى "إسرائيل" وسيقلع من الولايات المتحدة الأمريكية.