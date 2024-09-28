السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

العراق يعلن الحداد 3 أيام بعد استشهاد حسن نصرالله

حسن نصر الله
حسن نصر الله

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبينًا لاستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الاسرائيلي الصهيوني الآثم.

مقتدى الصدر ناعيا حسن نصر الله: وداعا يا رفيق درب المقاومة

ورثى الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، عقب إعلان حزب الله استشهاد أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الصدر في بيان مقتضب «وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة»، مضيفا «كفّيت ووفّيت (يا نصر الله).. عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله أمس في غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونعت قيادة حزب الله ما وصفته بـ«الشهيد الأسمى» متعهدة بأن «تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف»، حسب بيان نشره الحزب على حسابه بموقع «تلغرام».

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