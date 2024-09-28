مسؤولون إسرائيليون: حزب الله قادر على إعادة تنظيم صفوفه

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن البنية القيادية لـ حزب الله تقلصت وباتت المنظمة في حالة من الفوضى.

حزب الله قادر على إعادة تجميع صفوفه

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع سي إن إن: "حزب الله قادر على إعادة تجميع صفوفه واستبدال قادته ومن المرجح أن يفعل ذلك".

عملية اغتيال حسن نصر الله

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم السبت: "إن اغتيال نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة وهو عمل جبان ومدان جملة وتفصيلا".

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