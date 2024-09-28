شبيه حسن نصر الله في الشكل ولثغة الراء، هاشم صفي الدين ابن الخالة المرشح لرئاسة حزب الله

بعد إعلان حزب الله اللبناني عن استشهاد زعيمه حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية، أمس الجمعة، في الضاحية الجنوبية للبنان، بدأت التكهنات عمن يخلف حسن نصر الله في زعامة حزب الله، وظهرت بعض الترجيحات لأسماء مرشحة لخلافة نصر الله، من بينها هاشم صفي الدين، الذي تصدر اسمه تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ابن خالة حسن نصر الله مرشح لخلافته في حزب الله

وزادت التكهنات حول خليفة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بعد الإعلان عن استشهاده، وكان أكثر الأسماء المرشحة هو ابن خالة حسن نصر الله، وصهر قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، بينما لا تزال المعلومات متضاربة حول نجاته من عملية تفجيرات الضاحية الجنوبية للبنان.

خليفة حسن نصر الله هاشم صفي الدين، فيتو



وأثار طرح اسم هاشم صفي الدين، كمرشح ليكون أمين عام حزب الله، خلفًا لحسن نصر الله، الذي أعلن الحزب استشهاده، العديد من التساؤلات، فمن هو هاشم صفى الدين، وما مدى قربه من حسن نصر الله؟، وهل تؤهله قرابته لحسن نصر الله لتولي زعامة الحزب؟

كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ترشيح اسم هاشم صفي الدين ليكون خلفًا لأمين حزب الله الراحل حسن نصر الله، لم يكن ضربا من الخيال أو التكهنات، مشيرين إلى اجتماع المرجعية الدينية وبعض وكلاء المرجعية في النجف الأشرف وكربلاء وقم، حيث رجحوا اختيار هاشم صفي الدين بديلًا لحسن نصرالله في قيادة الحزب.

الاحتلال لم يذكر شيئا عن هاشم صفي الدين

المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة قال: "جيش الاحتلال يعلن رسميا نجاح عملية الاغتيال.. ماذا بعد؟ ليس نصر الله وحسب، بل علي كركي أيضا، لم يذكروا شيئا عن هاشم صفي الدين، المرشّح للخلافة، الضربة كبيرة جدًا للحزب، خاصة أنها جاءت بعد اغتيال أهم قادته، ما يعني ضرب معظم التراتبية القيادية وليس رأسها وحسب... نصر الله لم يكن قائد حزب الله وحسب، بل كان خليفة سليماني أيضا.. كان هذا موقعه العملي عند خامنئي...."

المرشح لخلافة حسن نصر الله ابن خالته هاشم صفى الدين، فيتو



وتابع ياسر الزعاترة "مخاض عجيب، تزداد حساسيته بوجود المخاض الدولي، ولا أحد يملك إجابات قاطعة بشأن تطوّراته، لكن مشهد الصراع مع المشروع الصهيوني صار أكثر وضوحا بعد "الطوفان"، وستمضي مسيرة المشروع نحو النهاية، مهما حقق من انتصارات جزئية."

هاشم صفي الدين شبيه حسن نصر الله في الشكل واللثغة

وعن هاشم صفي الدين، قال الإعلامي نصير شتية: "من هو خليفة نصرالله؟.. هناك معلومات تتحدث عن هاشم صفي الدين، ابن خالة نصر الله وصهر قاسم سليماني، الذي يعتبر "ظل" حسن، ويشبهه في الشكل والجوهر وحتى في لثغة الراء.

أُعد لخلافته منذ 1994، وجاء من قم إلى بيروت، ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي الذي يعتبر حكومة الحزب."

وتابع نصير شتيه "وهناك سؤال مهم أيضًا، ما انعكاس اغتيال نصرالله على وضع المعركة الحالية وعلى جبهة غزة المنسية؟"

اغتيال حسن نصر الله، فيتو



وأكد نشطاء مقربون لحزب الله أن "الذي سيتولى بنسبة كبيرة زعامة حزب الله بعد حسن نصر الله هو هاشم صفي الدين، ابن خالة نصر الله، والذي لن يختلف كثيرًا عنه، الفكرة ليست في مقتله الفكرة تكمن في تنظيم الحزب على الأرض والبنية التحتية وتسليحه، وبعد كل هذه الاستهدافات، هل هو قادر على الصمود"

ويكشف عدد من النشطاء المقربين لحزب الله عن شخصية هاشم صفى الدين، المرشح لقيادة حزب الله بعد استشهاد حسن نصر الله، فقالوا: "من المرجح ترشيح هاشم صفي الدين لخلافة حسن نصر الله أمين عام حزب الله، الذي استشهد في غارة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في عدوان وحشي على الضاحية الجنوبية لبيروت."

هشام صفي الدين ظل حسن نصر الله

وأوضح النشطاء أن "صفي الدين هو ابن خالة حسن نصر الله، وكان بمثابة ظله بامتياز، وهو الرجل الثاني داخل الحزب، وعلى مدى ثلاثة عقود، أمسك بكل الملفات اليومية الحساسة، من إدارة مؤسسات الحزب الى إدارة أمواله واستثماراته في الداخل والخارج."

ابن خالة حسن نصر الله المرشح لزعامة حزب الله، فيتو



وأكدوا أن "هاشم صفي الدين من مواليد عام 1964، من بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوب لبنان، ومن عائلة لها حضور قوي بالمعيار الاجتماعي، وهي عائلة قدمت أحد أشهر نواب المنطقة في الستينيات والسبعينيات، وهو محمد صفي الدين، بالإضافة إلى العديد من رجال الدين البارزين"

وعن دراسته الدينية قالوا إن هشام صفي الدين درس دراسة دينية في "قم" الإيرانية، حيث التحق بابن خالته حسن نصر الله.

علاقة عماد مغنية بهاشم صفي الدين وحسن نصر الله

ويقول بعض معارف عائلة صفي الدين إنه "كان أحد ثلاثة كانوا موضع عناية واهتمام عماد مغنية، المسئول الأمني البارز لحزب الله، والذي تم اغتياله في دمشق في فبراير 2008 في ظروف لا تزال غامضة، وضم الثلاثة (حسن نصر الله ونبيل فاروق، أحد أبرز قادة الحزب، وهاشم صفي الدين"

هاشم صفي الدين، فيتو



وقام الراحل عماد مغنية بإرسال هؤلاء الثلاثة إلى قم، وسهّل لهم الأمور هناك، وقام حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، بإعداد ابن خالته هاشم صفي الدين ليكون خليفة له منذ سنوات.



ويشبه هاشم صفي الدين ابن خالته الشهيد حسن نصر الله في الشكل والجوهر، بحسب وصف المقربين له، حتى في لثغة الراء، وقد أُعد لخلافته منذ العام 1994، ويقال إن اسم صفي الدين قامت إحدى الصحف الإيرانية بطرحه لخلافة نصر الله قبل 16 عامًا.

هاشم صفى الدين صهر قاسم سليماني

والمطلعون على كواليس الحزب يقولون إن "القرار اتخذ قبل ذلك بكثير، حيث أعد لخلافة نصر الله في العام 1994، وتربطه كذلك بطهران علاقات وصفت بالممتازة، حيث قضى سنوات في حوزة قم يتعلم فيها، حتى استدعاه حسن نصر الله إلى بيروت لتحمل مسئوليات في الحزب.

هاشم صفي الدين شبيه حسن نصر الله، فيتو



تزوج ابن هاشم صفي الدين ويسمى رضا عام 2020 من زينب سليماني، ابنة رئيس لواء فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته غارة أميركية في بغداد في نفس العالم.



وهناك تشابه كبير بين هاشم صفي الدين وحسن نصر الله، الأمر الذي يزيد من حظوظ اختيار هاشم صفي الدين لخلافة حسن نصر الله، حيث يتشابه صفى الدين ونصر الله إلى حد غريب، حتى داخل الحزب، غير أن نصر الله يكبر ابن خالته بأكثر من عامين، ويبدو أكبر منه كثيرًا في الشكل.



وظل هاشم صفي الدين، صهر قاسم سليماني، لفترة طويلة شبه مجهول في الأوساط السياسية اللبنانية، حتى دفعته الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بحسن نصر الله، إلى الظهور محله في بعض مناسبات الحزب، خصوصًا جنازات قيادات وعناصر حزب الله.

